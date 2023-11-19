شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دوري المحترفين قبل مباريات الجولة التاسعة.. بتروجت متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق بتروجت، بقيادة سيد عيد، ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 16 نقطة، متفوقاً على فريق لافيينا بقيادة أحمد عيد عبد الملك صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة، بعد مرور 8 جولات على بداية المسابقة. جدول ترتيب دوري المحترفين قبل مباريات اليوم: 1: بتروجيت 16 نقطة جدول ترتيب دوري المحترفين قبل مباريات اليوم: 1: بتروجيت 16 نقطة 2: لافيينا 15 نقطة 3: وادي دجلة 14 نقطة 4: حرس الحدود 14 نقطة 5: غزل المحلة 14 نقطة 6: أبو قير للاسمدة 13 نقطة 7: القناة 12 نقطة 8: بترول أسيوط 12 نقطة 9: الاتصالات 11 نقطة 10: طنطا 11 نقطة 11: السكة الحديد 11 نقطة 12: دكرنس 11 نقطة 13: راية 10 نقاط 14: أسوان 10 نقاط 15: مكادي 9 نقاط 16: بروكسى 9 نقاط 17: المقاصة 6 نقاط 18: النجوم 6 نقاط 19: جمهورية شبين 5 نقاط 20: التعدين 4 نقاط موعد مباريات الجولة التاسعة من دورى المحترفينالأحد موعد مباريات الجولة التاسعة من دورى المحترفينالأحد بتروجت مع السكة الحديد "بتروسبورت" الاثنين بروكسى مع النصر للتعدين "استاد بروكسى" حرس الحدود مع مصر المقاصة "استاد حرس الحدود" أسوان مع أبو قير للاسمدة "استاد أسوان" مكادى مع القناة "استاد خالد بشارة" المصرية للاتصالات مع بترول أسيوط "استاد السلام" غزل المحلة مع لافيينا استاد "غزل المحلة" الثلاثاء جمهورية شبين مع راية "استاد الجمهورية بشبين" النجوم مع وادى دجلة "استاد السكة الحديد" دكرنس مع طنطا "استاد دكرنس"

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