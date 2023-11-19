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بطولة السعودية: الأرجنتيني غاياردو في طريقه لتدريب الاتحاد

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الرياص - اسماء السيد - الرياض: أكد مصدر داخل نادي الإتحاد السعودي السبت، أن المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو سيصل إلى مدينة جدة خلال الساعات المقبلة، لتوقيع عقد خلفاً للمدرب البرتغالي المقال نونو إشبيريتو سانتو.

وكان نادي الإتحاد حامل اللقب أعلن إقالة سانتو قبل عشرة أيام، على خلفية تردي نتائج الفريق في الآونة الأخيرة، وتحديداً بعد الخسارة أمام القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا بنتيجة 0 2.

وبحسب المصدر، فإن غاياردو الذي كان مدرباً لنادي ريفربلايت وقاده لإحراز 14 لقباً في ثمانية أعوام قبل رحيله عنه في العام 2022، غادر الأرجنتين السبت متجهاً إلى جدة، بحسب ما أكد المصدر نفسه لوكالة فرانس برس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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