تصفيات أوروبا 2024: هالاند يغيب عن مواجهة اسكتلندا

الرياص - اسماء السيد - غلاسكو: يغيب نجم مانشستر سيتي الانكليزي، النروجي إرلينغ هالاند، عن المواجهة المقبلة لمنتخب بلاده أمام اسكتلندا الاحد ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم وذلك بسبب إصابة في القدم.

وتعرّض هالاند للاصابة خلال فوز النروج على جزر الفارو بثنائية نظيفة الخميس.

وتعد المباراة التي ستقام في هامبدن هامشية بعدما حسمت اسكتلندا تأهلها الى النهائيات المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، فيما تنتظر النروج بفارغ الصبر مصيرها في حال كانت ستتمكن من حجز مكان لها في الملحق من خلال ترتيبها في دوري الامم الاوروبية.

وقال هالاند إنّه يركّز على العودة الى جهوزيته بأسرع وقت ممكن حيث تنتظر فريقه سيتي مباراة مهمة على صدارة ترتيب الدوري الانكليزي امام ليفربول السبت المقبل.

وأشار هالاند الذي سجّل 17 هدفًا في 18 مباراة مع سيتي هذا الموسم في رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "مع الاسف، سأغيب عن مباراة الغد امام اسكتلندا. اتمنى لزملائي كل الافضل. الآن وقت العلاج والمحاولة للعودة بأسرع وقت ممكن".