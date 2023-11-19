اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 19 نوفمبر 2023

تصفيات «يورو 2024»

إسبانيا - جورجيا 23:45

البوسنة - سلوفاكيا 23:45

البرتغال - أيسلندا 23:45

تصفيات المونديال (إفريقيا)

موزمبيق - الجزائر 17:00

سيراليون - مصر 20:00

السودان - الكونغو 20:00

كأس شمال إفريقيا للشباب

تونس - مصر 15:00

الجزائر - ليبيا 17:00

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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