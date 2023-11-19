الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 19 نوفمبر 2023
تصفيات «يورو 2024»
إسبانيا - جورجيا 23:45
البوسنة - سلوفاكيا 23:45
البرتغال - أيسلندا 23:45
تصفيات المونديال (إفريقيا)
موزمبيق - الجزائر 17:00
سيراليون - مصر 20:00
السودان - الكونغو 20:00
كأس شمال إفريقيا للشباب
تونس - مصر 15:00
الجزائر - ليبيا 17:00
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