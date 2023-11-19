الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مراقبة

يراقب أحد أندية دوري المحترفين، موقف لاعب مقيم في فريق منافس، خصوصاً بعدما نما إلى علمه أن اللاعب لم يتوصل إلى اتفاق مع ناديه حول تجديد عقده، في الوقت الذي تلقى فيه عرضاً مغرياً للرحيل عن فريقه، في فترة الانتقالات الشتوية.

منتخب

وجّه اتحاد لعبة جماعية بوصلته نحو المحترفين الأجانب الموجودين في أندية الدولة، من أجل تدعيم صفوف المنتخب الأول بلاعب مجنّس، لتسهيل عملية الاختيار الفني للاعب، إلى جانب توفير عامل الوقت على صعيد انسجامه مع بقية عناصر المنتخب.

مهلة

كشف مقربون من لاعب أجنبي بارز في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين في كرة القدم، أن اللاعب طلب من مسؤول في شركة كرة القدم في النادي، مهلة للتفكير في العرض الذي قدّمته الشركة للاعب، لتجديد عقده لموسمين آخرين، قبل الموافقة النهائية، بعدما تلقى اللاعب عروضاً من أندية أخرى.