الامارات | حماد: كريسبو لديه شخصية قيادية وفكر تدريبي رائع وهو رجل المرحلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف عضو لجنة تسيير شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف، محمد عبيد حماد، المدرب الجديد، الأرجنتيني كريسبو، بأنه «مدرب صاحب شخصية قيادية، وأنه يتمتع بفكر تدريبي رائع، كما لديه أسلوبه الذي يعزز به روح العائلة والفريق الواحد، وهو رجل المرحلة».

وقال حماد في تصريحات صحافية: «كريسبو ظل متابعاً لمردود الفريق خلال الفترة الماضية التي سبقت توليه المهمة، ووجد مجلس إدارة شركة كرة القدم في شخص المدرب مواصفات رجل المرحلة، قياساً بمشواره الكروي كلاعب كرة قدم عالمي، إلى جانب عمله مدرباً، وخبرته بالمنطقة».

وكان العين تعاقد مع كريسبو الذي أصبح المدرب 52، وثالث مدرب أرجنتيني بتاريخ النادي. وجاء كريسبو مكان الهولندي ألفريد شرودر، الذي أقيل من منصبه بصورة مفاجئة، رغم نجاح الأخير على المستوى الآسيوي بالتأهل إلى دور الـ16 قبل جولتين من ختام الدور الأول.

وعن المشاركة الآسيوية، قال حماد: «الجيل الحالي سطر رقماً جديداً في سجلات تاريخ النادي، الأمر الذي يمنحهم الدافع المهم للاستمرارية، وتتويج جهودهم بتحقيق الأهداف المرجوة ومعانقة المجد».

ومن المقرر أن يواصل الفريق تحضيراته بصورة يومية إلى حين موعد المواجهة المهمة التي تنتظر «الزعيم» في مواجهة شباب الأهلي ضمن الجولة الثامنة من بطولة الدوري، وينتظر الوافد الجديد هيرنان كريسبو التحاق اللاعبين الدوليين من أجل الوقوف على مستوى الفريق كلل، حتى يتمكن من اختيار التشكيلة المناسبة للمرحلة المقبلة.

• العين يواصل تدريباته.. والمدرب الجديد كريسبو ينتظر عودة اللاعبين الدوليين.