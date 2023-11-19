الامارات | الكشف عن بطل «دي بي ورلد» للغولف اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتحدد اليوم، هوية بطل النسخة الـ15 من بطولة جولة «دي بي ورلد»، الختامية لموسم «السباق إلى دبي» المقامة برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، في نادي عقارات جميرا للغولف في دبي، بمشاركة أفضل 50 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي» لجولة «دي بي ورلد».

وتترقب الأنظار الجولة الختامية في ظل المعطيات التي تجعل المنافسة مفتوحة، مع تواصل السباق الشرس بين اللاعبين، سواء لكسب لقب جولة «دي بي ورلد» البالغ مجموع جوائزها المالية 10 ملايين دولار أميركي، أو الوجود في قائمة العشرة الأوائل لترتيب «السباق إلى دبي»، في ختام موسم جولة «دي بي ورلد»، وتقاسم الجوائز المالية الإضافية البالغة خمسة ملايين دولار أميركي.

وشهدت الجولة الثالثة، أمس، كتابة اللاعب الإنجليزي مات والاس، التاريخ، بعدما حقق رقماً قياسياً لأقل عدد من الضربات في جولة واحدة على مدار جميع نسخ البطولة، بتحقيقه 60 ضربة، بواقع 12 ضربة تحت المعدل، ليتقدم إلى صدارة الترتيب برصيد 16 ضربة تحت المعدل.

ونجح والاس (32 عاماً) صاحب المركز 48 حالياً في ترتيب «السباق إلى دبي» في التفوق على نفسه. وبعدما اكتفى بتسجيل أربع ضربات تحت المعدل في أول جولتين، حقق هذا الرقم القياسي، مستفيداً من تسجيله تسع نتائج «بيردي» في آخر تسع حفر على التوالي في الجولة الثالثة، ليقفز من المركز الـ21 إلى المركز الأول.

وتشارك النرويجي فيكتور هوفلاند، والإنجليزي تومي فليتوود، المركز الثاني برصيد 15 ضربة تحت المعدل، بعدما حقق كل منهما ست ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة.

وحل الدنماركي جيف فينثر في المركز الرابع برصيد 14 ضربة تحت المعدل، بعدما حقق ثماني ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة، فيما تراجع الدنماركي نيكولاي هوجارد من المركز الأول إلى المركز الخامس، بعدما اكتفى بتسجيل ضربتين تحت المعدل في الجولة الثالثة، ويشاركه المركز نفسه الأسكتلندي إيون فيرغسون، الذي سجل ثماني ضربات تحت المعدل في الجولة.

ويبدو أن الإسباني جون رام، حامل اللقب، خرج مبدئياً من السباق على الاحتفاظ باللقب، لكنه حافظ على حظوظه حسابياً بعدما حقق خمس ضربات تحت المعدل في الجولة الثانية، ليصبح رصيده 11 ضربة تحت المعدل.

وتحسّن أداء الإيرلندي الشمالي، روري ماكلروي، الذي ضمن التتويج بلقب الموسم لجولة «دي بي ورلد» (السباق إلى دبي)، بعدما سجل سبع ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة، ليصبح رصيده ثماني ضربات تحت المعدل، مع سعيه إلى إنهاء البطولة بأفضل مركز ممكن.