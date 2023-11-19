الامارات | فوز الفجيرة ومسافي والعربي والجزيرة الحمراء في دوري «الأولى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفجيرة على الحمرية 3-2، أمس، في الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وتقدّم إلى المركز العاشر على جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما تجمد رصيد الحمرية عند 10 نقاط في المركز الثامن.

وتغلب مسافي على دبا الحصن 3-2، ليصبح ثامناً برصيد 12 نقطة، وبقي دبا الحصن في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

وهزم الجزيرة الحمراء مضيفه الرمس 4-3، ليرتقي إلى المركز الرابع برصيد 15 نقطة، وبقي الرمس في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.

وفاز العربي على مصفوت 3-صفر ليصعد إلى المركز السابع، برصيد 12 نقطة، بينما بقي مصفوت في المركز 15 برصيد ست نقاط.