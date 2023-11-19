الامارات | 39 ميدالية لأبطال الإمارات في افتتاح «جودو الأندية العربية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق أبطال الإمارات 39 ميدالية ملونة (13 ذهبية و11 فضية و15 برونزية) في اليوم الأول من بطولة الأندية العربية للجودو التي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية، بإشراف الاتحادين الإماراتي والعربي للعبة، في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

ونجحت لاعبات الشارقة لرياضة المرأة في احتلال المركز الأول برصيد 13 ميدالية، ثم نادي الفجيرة للفنون القتالية ثانياً (11 ميدالية)، ثم نادي الشارقة (ست ميداليات) وخورفكان (أربع ميداليات).

عربياً، نجح لاعبو نادي الصليبيخات الكويتي في الفوز بسبع ميداليات، يليه نادي الفرسان الليبي بثلاث ميداليات. وفي أبرز الانتصارات المتحققة، فاز لاعب الشارقة خليفة هاشم بذهبية 46 كيلوغراماً، ولاعب الفجيرة للفنون القتالية يوسف نادر بذهبية نحن 60 كيلوغراماً، وايان أحمد بذهبية 66 كيلوغراماً، ولاعبة الشارقة لرياضة المرأة عائشة شهداد بذهبية 36 كيلوغراماً، وزميلتها ريما الكندي بذهبية وزن 44 كيلوغراماً، كما سجل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس انتصاراته بأول ميدالية دولية للنادي، بنيله برونزية الأشبال للاعب محمد ماجد العويس بوزن فوق 81 كيلوغراماً. وتختتم مساء اليوم بإقامة منافسات الشباب والفرقي. ووصف عضو اللجنة الأولمبية الوطنية والأمين العام لاتحاد الجودو، ناصر التميمي، النسخة الحالية للبطولة العربية بالمميزة. وقال في تصريحات صحافية، إنها «كتبت شهادة نجاح جديدة لنادي الفجيرة للفنون القتالية الذي استحق ذهبية النجاح»، مقدماً الشكر إلى رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، ومعاونه، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية نادر أبوشاويش للجهود المبذولة لإنجاح الحدث.