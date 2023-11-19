الامارات | سلوفينيا تتصدر بطولة أوروبا للقفز المظلي في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت بطولة أوروبا للقفز المظلي «دقة الهدف»، التي تقام بمنطقة الميناء السياحي في جميرا بدبي، تنافساً قوياً بين المظليين، حيث أسفرت نتائج اليوم الأول، عن صدارة منتخب سلوفينيا برصيد (3 سم)، بينما تساوى في المركز الثاني منتخبا إيطاليا وألمانيا برصيد (6 سم)، ثم رابعاً منتخب إيطاليا العسكري بـ(7 سم). وتستمر منافسات البطولة حتى مساء اليوم بمشاركة أكثر من 150 مظلياً من نجوم العالم يمثلون 28 فريقاً، بينهم فريقان يمثلان الإمارات.

وقال محمد المازمي، رئيس اللجنة الفنية بالبطولة، في تصريح صحافي: «ما تحقق لم يكن متوقعاً بسبب البداية المتأخرة والطقس، حيث بدأت القفزات الساعة 11:30، منوّها إلى أن البطولة تسير وفق ما تم الاتفاق عليه. وأشار إلى أن نتائج الفرق في هذه البطولة تعتمد على قفزات المتسابقين الخمس لكل فريق، حيث يسمح لكل مظلي بثماني قفزات، وبحد أدنى أربع قفزات، موضحاً أن كل قافز يطير ضمن 20 شخصاً في كل طلعة من نادي سكاي دايف، ثم يهبط بالمظلة بعد 10 دقائق وبفاصل زمني ثلاث دقائق بين كل فريق في المنطقة المواجهة لفندق شاطئ العنوان، حيث يتجمع الآلاف من المواطنين والمقيمين والزوّار لمتابعة العروض المميزة للطيارين.

وكشف المازمي أن الفريقين الممثلين للإمارات في البطولة، أحدهما مدني والآخر عسكري، إلى جانب مشاركة فردية واحدة، كما يشارك ضمن حكام البطولة حكمان عربيان أحدهما من الإمارات، والثاني من البحرين، مؤكداً أن لجنة الحكام متميزة ومنتقاة من أفضل حكام العالم وبإشراف الاتحاد الدولي.

• البطولة مستمرة اليوم، بمشاركة أكثر من 150 مظلياً يمثلون 28 فريقاً عالمياً.