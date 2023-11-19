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كواليس معسكر منتخب مصر قبل مواجهة سيراليون

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، كواليس معسكر منتخب مصر قبل لقاء ليبيريا في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال الدرندلي في تصريحات تليفزيونية "الأجواء مستقرة في معسكر المنتخب، وسداسية جيبوتي منحت اللاعبين ثقة بالحصول على نقاط مباراة  سيراليون".

وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة: "أتوقع وجود جماهير غفيرة من ليبيريا وسيراليون لمشاهدة نجوم المنتخب مثل النني وصلاح وتريزيجيه، وهذه أمور لن تؤثر على جاهزية اللاعبين، والمشكلة الوحيدة أن الأمن هنا ليس على ما يرام فيما يتعلق بطريقة الدخول، لكن الأمن العام مستقر".

وعن سوء ملعب المباراة نفى رئيس بعثة المنتخب في ليبيريا وجود أي مشكلة في أرضية الملعب أو النجيلة التي يخوض عليها المنتخب اللقاء، أو عوائق تتعلق بالطقس، موضحا أن الجميع جاهز للمباراة".
وعن غياب الجماهير عن دعم المنتخب أستكمل الدرندلي: "أستشعر أن الأمر فيه كسل كبير من الجماهير، لدينا منتخب قوي وملئ بالنجوم، والتذاكر في المتناول، والفريق يسير بشكل جيد فلماذا عزوف الجماهير عن التواجد خلف المنتخب؟!"

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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