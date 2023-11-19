صحفي ذا صن يكشف حقيقة هبوط تشيلسي لدوري الدرجة الأولى

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مارتن ليبتون الصحفي لدى صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، حقيقة هبوط نادي تشيلسي إلى دوري الدرجة الأولى بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.

وقال مارتن ليبتون في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: " هناك إمكانية بالفعل لهبوط تشيلسي لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي ".

وأضاف: "من حق كل ناد يخسر 105 مليون جنيه إسترليني، على مدار ثلاثة أعوام ولكن الأزمة الأكبر أن إيفرتون كذب على اللجنة المختصة في الاتحاد الإنجليزي بشأن التقارير المالية للأرباح والخسائر"

وعن إمكانية هبوط السيتي وتشيلسي للدرجة الأولى للمحترفين: "تشيلسي تخطوا الـ105 مليون جنيه إسترليني بالنسبة للخسائر وهذا نفس موقف إيفرتون، ومالك النادي السابق ارتكب مخالفات بالجملة، لذلك تشيلسي مهدد بعقوبات قوية".