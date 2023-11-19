تأثير الأحداث الراهنة في غزة على الاقتصادات الخليجية: توقعات وتوجيهات للنمو المستقبلي

الأحداث الجارية في غزة لها تداعيات متفاوتة على الاقتصادات العربية وخاصة الدول الخليجية. وفقًا لخبيرة اقتصادية في شركة “ستاندرد تشارترد”، لا تزال الأثر محدودًا على هذه الدول حتى الآن، باستثناء تأثير محتمل على القطاعات السياحية والعقارية في بعض البلدان.

ومع توقع تأثير أقل على القطاع النفطي في تلك الدول، ينصب التركيز على الأثر المحتمل على القطاع غير النفطي. وتوقعات “ستاندرد تشارترد” تشير إلى احتمال تراجع النمو الاقتصادي في بعض هذه الدول، خاصة في ظل تباطؤ النمو في السعودية في الربع الثالث من العام الجاري.

فيما يتعلق بأسعار النفط، تظهر التوقعات ارتفاعًا محتملاً لها خلال الفترة القادمة، مع استمرار التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط من السعودية وروسيا، الأمر الذي يعزز الطلب العالمي على النفط ويرفع الأسعار.

ومع ذلك، تبقى الآفاق المستقبلية غير واضحة، خاصة مع توقعات بحدوث تحولات اقتصادية وسياسية حاسمة خلال العام المقبل، مما يثير تساؤلات حول استمرارية النمو الاقتصادي في منطقة الخليج والعالم بشكل عام.

على الرغم من الأحداث المتقلبة في غزة، ترى خبراء اقتصاديون أن الأثر على دول الخليج لا يزال محدودًا. يتوقع أن يكون الأثر الرئيسي على القطاعات السياحية والعقارية في بعض البلدان، ولكنه يبقى جزئيًا. ومع استمرار توجه السياسات الاقتصادية في الإمارات والسعودية نحو التنويع، فإن التأثير على القطاع النفطي يبدو محدودًا.

من جانبها، تراقب الأسواق العالمية استمرار انخفاض إنتاج النفط الطوعي من السعودية وروسيا، الأمر الذي قد يزيد من أسعار النفط في الفترة المقبلة. وعلى الرغم من الاضطرابات السائدة في الساحة الدولية، يبدو الاقتصاد العالمي على وشك تحمل تباطؤٍ في معدلات النمو الاقتصادي، وهو ما يفتح نقاشات حول سيناريوهات التعافي المستقبلية.

وفي ظل هذا السياق، تظل الآفاق المستقبلية للنمو الاقتصادي في العالم والمنطقة محل شك وتحليل مكثف. تبقى الآمال معلقة على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية وتطور الأحداث الدولية، حيث يتوقع العديد من الخبراء والمحللين تحولات مهمة في العام المقبل، والتي قد تحمل في طياتها تغيرات جذرية في ديناميات الاقتصاد العالمي وخصوصًا في منطقة الخليج.