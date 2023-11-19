نجوى كرم تدشن قناتها الرسمية على واتساب للتواصل المباشر مع جمهورها

نجوى كرم، الفنانة اللبنانية الشهيرة، تعلن عن خطوة غير مسبوقة بإطلاقها لقناتها الرسمية على تطبيق “واتساب”، تطبيق الرسائل الشهير. تهدف نجوى من خلال هذه القناة إلى توسيع دائرة تواصلها مع جمهورها ومعجبيها عبر هذه الوسيلة الشهيرة للتواصل الاجتماعي. هذه الخطوة تجعلها أول فنانة عربية تُطلق قناتها الخاصة على تطبيق “واتساب”.

من جهة أخرى، تبرز دائمًا اهتمام نجوى كرم بالتواصل المباشر مع جمهورها ومحبيها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. في سبتمبر، شاركت نجوى مقطع فيديو عفوي لها وهي تستمتع بلعب لعبة “طاولة الزهر” عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، مما أثار استجابة إيجابية من قبل متابعيها ومحبيها.

على صعيد آخر، في تصريحاتها الأخيرة في أكتوبر، كشفت نجوى كرم أنها كانت تفكر في طرح أغنية منفردة خلال الفترة الماضية ولكنها قررت عدم ذلك حاليًا. أكدت أن سعادتها بالقرار الذي اتخذته، حيث أشارت إلى رغبتها في طرح ألبوم جديد وبدء التحضيرات لذلك. وتوضح نجوى أن هذا القرار يأتي من رغبتها في إتاحة الفرصة لنفسها لإبداع عمل فني شامل ومتكامل قريبًا.

نجوى كرم تظهر مرونة كبيرة في تواصلها مع جمهورها، حيث تعبّر عن اهتماماتها الفنية والابتكارات التي تنوي تقديمها، مما يثير فضول متابعيها ومحبيها ويزيد من ترقبهم لمشاريعها الفنية المقبلة.