بدء خصخصة المساحات العامة في جازان فرص استثمارية مبتكرة تدعم رؤية المملكة 2030

في خطوة مبتكرة نحو تعزيز رؤية المملكة 2030، بدأت أمانة منطقة جازان عملية خصخصة لـ 13 حديقة وملعب كرة قدم، وذلك من خلال تسليم هذه المشروعات للمستثمرين ورواد الأعمال في محافظات المنطقة. تشمل هذه الخصخصة تحويل تلك المساحات العامة إلى شركات متخصصة في إدارة وتشغيلها، بمبلغ سنوي يصل إلى 5 ملايين ريال، مع إجمالي عقود بقيمة تتجاوز 113 مليون ريال.

فرص استثمارية لتعزيز الاستدامة

تؤكد الأمانة أن هذه الفرص الاستثمارية تأتي كجزء من جهودها في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، وتعزيز عناصر جودة الحياة في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي المستمر لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

دعوة للمستثمرين ورواد الأعمال

تدعو أمانة منطقة جازان المستثمرين ورواد الأعمال الطموحين للاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال البوابة الرقمية للاستثمار البلدي وتطبيق “فرص”. يشكل ذلك فرصة فريدة للمشاركة في تعزيز التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

الاستثمار في المساحات العامة دفعة للاقتصاد المحلي

تعد خطوة خصخصة المساحات العامة في جازان تحفيزًا قويًا للاقتصاد المحلي، حيث يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في جذب المستثمرين وتحفيز الابتكار في إدارة وتشغيل الحدائق والملاعب. يتيح ذلك للشركات المتخصصة الفرصة للمساهمة في تحسين جودة الحياة في المنطقة وتوفير فرص العمل المحلية.

التوجيه نحو رؤية المملكة 2030 استدامة وشراكة

تعكس هذه المبادرة التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث يتم التركيز على استدامة الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص. يُظهر هذا التوجيه تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التنمية المستدامة وتعظيم القيمة الاقتصادية للمنطقة.