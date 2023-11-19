سلمان خان وكاترينا كيف يتألقان برقصة مثيرة في أغنية “Tiger 3”

تواصل نجوم فيلم “Tiger 3” استعراض نجاحاتهم من خلال لقطات راقصة مميزة تعكس حماسهم وفرحتهم بنجاح الفيلم. على وسائل التواصل الاجتماعي، انتشر فيديو لسلمان خان وكاترينا كيف وهما يؤدون رقصة الأغنية الدعائية للفيلم، ما أثار إعجاب جمهورهما وتفاعلهم بشكل كبير.

الفيلم الذي يعتبر الجزء الثالث من سلسلة أفلام Tiger حقق نجاحا هائلا، حيث تم استقباله بحفاوة كبيرة من الجمهور والنقاد، وتميّز بإيرادات مرتفعة. يأتي هذا الرقص العفوي كمحاولة من نجوم الفيلم لمشاركة فرحتهم بالنجاح الكبير الذي حققه الفيلم مع جمهورهم.

وفي سياق متصل، أثارت صورة نشرها سلمان خان مؤخرًا على “إنستغرام” مع امرأة غامضة اهتمام الجمهور وأثارت حيرتهم. اكتشف الجمهور فيما بعد أن السيدة هي أليزيه أغنيهوتري، ابنة أخته، وتبيّن أن الصورة جزء من جلسة تصوير لعلامة الملابس التي يروج لها، وتأتي هذه الصور كمحاولة لدعم الخط الجديد للملابس النسائية التي طرحتها علامته التجارية الخاصة به.

مع استمرار نجاحاتهم وأخبارهم الشيقة، يترقب الجمهور المزيد من إبداعات وأعمال النجوم المشهورين في عالم بوليوود، وتتزايد الآمال في مشاريعهم الفنية القادمة التي تثير فضول الجمهور وتثير حماسهم.