أوسوريو مرشح لتدريب بطل الدوري الإكوادوري.. تفاصيل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

انتشرت تقارير صحفية كولومبية، عن اقتراب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، من تولي أحد الأندية الكبرى في دولة الإكوادور الفترة القادمة.

وذكرت صحيفة "ecuavisa" الإكوادورية، إن كارلوس أوسوريو، ارتبط اسمه بتولي مهمة تدريب فريق إنديبندينتي ديل فايي الإكوادوري.

وأكدت صحيفة "ecuavisa" ، إن أوسوريو من أبرز المرشحين لتولي تدريب فريق إنديبندينتي، خلفًا للمدرب الأرجنتيني مارتن أنسيلمي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن فريق إندبندنت ديل فالي يبحث عن مدرب جديد، ولكولومبي خوان كارلوس أوسوريو هو أحد المرشحين لتدريب الفريق.

توج فريق إنديبندينتي ديل فايي توج بلقب الدوري الإكوادوري عام 2021 للمرة الأولى في تاريخه كما صعد لنهائي الدوري في الموسم الحالي 2023.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك، إقالة خوان كارلوس أوسوريو بعد تدريب الفريق الأبيض لمدة 7 أشهر، ليتولى معتمد جمال القيادة الفني للزمالك، ونجح في التأهل إلى نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية.