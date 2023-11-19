ماني يقود السنغال للفوز على جنوب السودان برباعية ثقيلة في تصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

تمكن منتخب السنغال من تحقيق الفوز على منتخب جنوب السودان برباعية ثقيلة، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب "عبدولاي واد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وسجل رباعية أسود التيرانجا، باب سار في الدقيقة الأولى، ساديو مانى "هدفين"، في الدقائق 6، 56، وأضاف لامين كامارا هدفًا في شباك جنوب السودان في الدقيقة 45.

احتل منتخب السنغال صدارة ترتيب المجموعة الثانية ، برصيد 3 نقاط، بينما جاء جنوب السودان يأتي في المركز السادس والأخير بدون أي نقطة.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات: (السنغال، الكونغو الديموقراطية، موريتانيا، توجو، السودان، جنوب السودان).

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