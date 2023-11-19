أبرزها مصر ضد سيراليون.. مواعيد مباريات الأحد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يترقب عشاق الكرة المحلية والعالمية، مواجهات قوية تجمع المنتخبات الأفريقية والأوروبية، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ، بالتصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

وتقام عددًا من المباريات الهام اليوم الاحد 19 نوفمبر 2023، أبرزها مباريات الجولة العاشرة من تصفيات يورو 2024 والتي تجمع منتخبي اسبانيا وجورجيا، بالإضافة إلى مباراة البرتغال ضد ايسلندا.

ويحل منتخب مصر ضيفاً على منتخب سيراليون في ليبيريا، ويواجهة الجزائر ضد موزمبيق، وزيمبابوي ونيجيريا، في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.



تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

زيمبابوي ضد نيجيريا الساعة 3 عصرا على فضائية SSC Extra 1 HD

بوروندي ضد الجابون الساعة 3 عصرا على فضائية SSC Extra 2 HD

موزمبيق ضد الجزائر الساعة 3 عصرًا على فضائية SSC Sport 1 HD الجزائرية السادسة

سيراليون ضد مصر الساعة 6 مساء على فضائية SSC Sport 1 HD OnTime Sports 1

السودان ضد الكونغو الديمقراطية الساعة 6 مساء SSC Extra 1 HD

بطولة شمال افريقيا للشباب

الجزائر ضد ليبيا الساعة الثالثة عصرًا

تونس ضد مصر الساعة الثالثة عصرًا

تصفيات أمم أوروبا

المجر ضد الجبل الأسود الساعة 4 عصرًا beIN Sports HD 2

صربيا ضد بلغاريا الساعة 4 عصرًا beIN Sports HD 1

بلجيكا ضد أذربيجان الساعة 7 مساءbeIN Sports HD 1

السويد ضد استونيا الساعة 7 مساء beIN Sports HD 2

أسبانيا ضد جورجيا الساعة 9:45 مساء beIN Sports HD 1

اسكتلندا ضد النرويج الساعة 9:45 مساء beIN Sports HD 2

البرتغال ضد ايسلندا الساعة 9:45 مساء beIN Sports HD 3

البوسنة والهرسك ضد سلوفاكيا الساعة 9:45 مساء beIN Sports HD 4

ليشتنشتاين ضد لوكسمبورج الساعة 9:45 مساء beIN Sports HD 5



دوري القسم الثاني

بتروجيت ضد السكة الحديد الساعة 2:30 عصرا

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