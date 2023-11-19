شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: الزمالك اتفق مع حارسي مرمى لضمهما.. وجلسة مع "فتوح" للتجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاعلامى سيف زاهر خلال تقديمة برنامح ملعب أون تايم أن مسئولي نادى الزمالك قاموا بالتوقيع مع حارسي مرمى خلال الفترة الحالية، من أجل ضمهم بداية من يناير المقبل وبعد قرار عرض الحارس محمد صبحى للبيع.

وأوضح سيف زاهر خلال قناة أون تايم سبورت أن هناك جلسة ستجمع أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك وأحد وكلاء اللاعبين ومسئول سابق بالنادى لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشهدت الأيام الماضية إعلان مسئولى نادى الزمالك إيقاف ثلاثى الفريق أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزنارى لمدة شهر و عرضهم للبيع و خصم مالى من عقودهم على خلفية مغادرة معسكر الفريق وخضوعهم للتحقيق واتخاذ قرار مجلس إدارة بالعقوبة.

ووفقا للقرار فمن المقرر أن يفتقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جهود ثلاثى الفريق أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزنارى في ثلاثة مباريات،بعد قرار إيقافهم لمدة شهر،من قبل مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب.

ويغيب الثلاثى وفقاً لقرار الزمالك الذى بدأ من يوم 7 نوفمبر، عن مواجهة أبو سليم الليبى بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ومودرن فيوتشر بدورى nile وسوار الغينى، في الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تكون أول مباراة تشهد ظهور الثلاثى فتوح وصبحى والزنارى امام الاتحاد السكندري فى بطولة الدورى المقرر لها يوم 7 ديسمبر،. وعلى المستوى الأفريقي تعد مباراة ساجرادا بالجولة الثالثة من دور المجموعات، اول مباراة أفريقية بعد انتهاء الايقاف، إلا أن المشاركة هى فى النهاية وفقا لرؤية الجهاز الفنى ، والذى يعد صاحب القرار الفنى فى النهاية بمشاركة الثلاثى فى المباريات من عدمه