شكرا لقرائتكم خبر عن باسم على يخضع للتأهيل في تدريبات مودرن فيوتشر استعدادا للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع باسم على لاعب فريق مودرن فيوتشر الى التأهيل وعمل بعض التدريبات البدنية فقط في المران الجماعية للفريق استعدادا للمشاركة في المران بشكل طبيعى للشفاء من الإصابة التي لحقت به على مستوى القدم.

ووكان بدأ البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، رحلة استكشاف سوبر سبورت الجنوب أفريقي لتحديد نقاط القوة والضعف، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين فى افتتاح دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أخطر مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره سوبر سبورت الجنوب أفريقي، فى أولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها 26 نوفمبر الجاري على ملعب استاد السلام.