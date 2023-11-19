شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة تحفيزية جديدة للاعبو البنك الاهلى قبل استئناف مباريات دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز الفني الجديد لفريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى بوضع لائحة تحفيزية جديدة للاعبي الفريق وذلك قبل استئناف مباريات بطولة دورى Nile.

ويسعى طارق مصطفى من تعديل اللائحة هو تحفيز اللاعبين في المباريات لاستخراج أكبر طاقة لهم وتحقيق نتائج إيجابية وذلك لتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب المسابقة.

ويخوض فريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى معسكر مغلق بالاسكندرية خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر الجاري وذلك استعدادا لعودة مواجهات الدوري المصري الممتاز عقب أنتهاء فترة التوقف الدولي.

ويعمل طارق مصطفى خلال المعسكر تجهيز جميع اللاعبين فنيا وبدنيا وتطبيق بعض المهام الخططية والتكتيكية ومن المقرر أن يخوض فريق البنك الأهلي خلال المعسكر مباراة ودية تجريبية أمام فاركو بالإسكندرية الإثنين المقبل .

ومن المقرر أن يلاقى فريق البنك الأهلى نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، حيث تقام يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر على استاد القاهرة الدولى فى تمام السابعة مساء.