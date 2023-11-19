شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب الشباب أمام تونس اليوم الأحد 19 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب الشباب مواليد 2005، بقيادة مديرهم الفني وائل رياض، نظيره التونسي في ثالث جولات بطولة شمال أفريقيا المقامة فى تونس، بعدما واجه شباب الفراعنة منتخبي ليبيا والجزائر فى الجولتين الأولى والثانية.

وتعادل منتخب الشباب مع ليبيا فى الجولة الأولى بدون أهداف، بينما قدم مباراة مميزة أمام الجزائر في الجولة الثانية وفاز بثلاثية دون رد.

وتستضيف تونس بطولة شمال أفريقيا تحت 20 عامًا خلال شهر نوفمبر الجارى، والتى تسعى من خلالها المنتخبات للاستعداد لتصفيات كأس أمم أفريقيا وكأس العالم.

المنتخب التونسي حقق لقب البطولة الماضية، ولكن هذه النسخة من المتوقع أن تكون المسابقة أقوى مع أجيال مميزة للغاية فى المغرب ومصر تحديدًا.

موعد مباراة مصر وتونس فى بطولة شمال أفريقيا

تقام مباراة مصر وليبيا فى الثالثة عصر اليوم الأحد فى ثالث جولات بطولة شمال أفريقيا المقامة فى تونس.

قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة

ضمت القائمة التي أعلنها وائل رياض 22 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهبة - أحمد جابر.

الدفاع: معتز محمد - أحمد عابدين - حسام عوض الله - محمد سمير - يوسف عبدالحفيظ - حسن أبو المعاطي - مهاب سامي.

الوسط: مروان محمود - أحمد خالد كاباكا - فارس خالد - محمد السيد - هادي عامر - كريم حامد - محمد عبدالله - عمرو خالد - عمر خضر.

الهجوم: مهند محمد - كريم سعيد - محمد زعلوك.

وتقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة والتي يحقق لقبها الفريق الأكثر حصدا للنقاط بين المنتخبات الـ 5 المشاركة: مصر – ليبيا – تونس – المغرب – الجزائر.