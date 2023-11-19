شكرا لقرائتكم خبر عن المصري راحة 24 ساعة قبل انطلاق معسكر القاهرة استعداداً لمواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، منح لاعبي الفريق راحة لمدة 24 ساعة عقب انتهاء معسكر بورسعيد، على أن يعود الفريق إلى التدريبات الاثنين المقبل باستاد الكلية الحربية بالقاهرة استعدادا لإنبي.

واختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري تدريباته بمعسكره بمدينة بورسعيد أمس، قبل العودة إلى القاهرة لاستئناف الاستعدادات عقب انتهاء التوقف الدولي.

ويلتقي النادي المصري مع إنبي فى الأول من ديسمبر المقبل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث يستأنف الفريق تدريباته داخل معسكره بالقاهرة بعد العودة من بورسعيد بداية الأسبوع المقبل.

وكان مجلس إدارة النادي المصري قد قرر إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجلٍ غير مسمى، مع خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب بعد الخسارة التى تلقاها الفريق برباعية نظيفة أمام البنك الأهلى فى الجولة السادسة للدورى.

وتوقف رصيد النادي المصري عند النقطة 9 في المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالهم 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.