محمد عبد الواحد: مجلس الزمالك قادر على إنهاء جميع الأزمات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبد الواحد، مدرب فريق البنك الأهلي السابق، أن نادي الزمالك أكبر من أي لاعب وأنه قادر على تخطي الأزمات التي يعيشها في الوقت الحالي في ظل تواجد مجلس الإدارة الجديد.

وقال عبد الواحد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الزمالك أكبر من أي لاعب، وقوام الفريق الحالي غير مؤهل للفوز بالبطولات".

وأكمل: "الزمالك يحتاج لإبرام صفقات كثيرة، وسأشعر بالحزن إذا لم يتم حل أزمة القيد في يناير لأن المجلس الحالي لديه إمكانيات كبيرة وقادر على القيام بعمل كبير".

وأتم: "المجلس الحالي قادر على إنهاء جميع الأزمات".