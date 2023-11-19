تعليق مثير من مبابي بعد وصوله للهدف رقم 300

ياسر رشاد - القاهرة - ترك كيليان مبابي نجم المنتخب الفرنسي، تعليقا مثيرا على وصوله للهدف رقم 300 في مشواره الكروي مع الأندية والمنتخبات.

سجل مبابي هاتريك في اكتساح فرنسا لجبل طارق بنتيجة 14/0، مساء السبت، على ملعب أليانز ريفييرا في تصفيات أمم أوروبا.

قال مبابي في تصريحاته إلى قناة تي أف 1 الفرنسية: "ما حققته حتى الآن مجرد جزء من مسيرتي، لأن هناك لاعبون سجلوا 800 أو 850 هدفًا في حياتهم المهنية".

وأضاف "تسجيلي 300 هو بالتأكيد رقم لا يصدق، يجب أن أستمر على هذا المنوال، وأطور نفسي لكل من النادي والمنتخب الوطني".

وأتم "حققنا انتصار مميز، كانت لدينا رغبة في تحطيم الرقم القياسي في عدد الأهداف، وتعاملنا مع المباراة بكل جدية".

يحتل المنتخب الفرنسي صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة، بعدما لعب 7 مباريات لم يخسر في أي مباراة، فيما يتذيل منتخب جبل طارق الترتيب دون رصيد من النقاط.