5 أرقام قياسية لـ مبابي بعد نتيجة جبل طارق التاريخية

ياسر رشاد - القاهرة - وقع كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا، على عدة أرقام قياسية على المستوى الدولي بعد النتيجة التاريخية التي سجلها منتخب بلاده أمام جبل طارق في تصفيات يورو 2024.

واكتسح منتخب فرنسا نظيره جبل طارق بنتيجة 14/0 في الجولة قبل الأخيرة من مرحلة التصفيات الأوروبية.

مبابي القياسي

شهدت مباراة فرنسا وجبل طارق تسجيل كيليان مبابي ثلاثة أهداف، ليسجل الهاتريك الثالث له مع الديوك الفرنسي ويقترب من جوست فونتين الذي سجل 5 مرات.

وأصبح مبابي أول لاعب يسجل 10 أهداف فأكثر، خلال عامين متتاليين مع فرنسا، بواقع 12 هدفًا في عام 2022 و10 أهداف في عام 2023.

كما تخطى زميله أنطوان جريزمان من حيث المعدل التهديفي برصيد 46 هدفا ويصبح الثالث في تصنيف أفضل الهدافين في تاريخ المنتخب الفرنسي، ويتفوق عليه تييري هنري (51 هدفًا)، وأوليفيه جيرو (56 هدفًا).

ووقع مبابي صاحب الـ24 عاما على الهدف رقم 300 في مشواره الكروي على صعيد الأندية والمنتخبات قبل أن يتم عامه الـ25، وهو ما لم يحققه ميسي ولا كريستيانو رونالدو ولا نيمار.

كما أن مبابي أصبح أول لاعب في تاريخ فرنسيا تحت 25 عاما يرتدي شارة القيادة في 8 مباريات متتالية.

ويختتم منتخب فرنسا مشواره في تصفيات يورو 2024 بمواجهة اليونان، يوم الثلاثاء المقبل، ويبحث عن العلامة الكاملة بعد فوزه في جميع مبارياته حتى الأن حيث ينفرد بصدارة مجموعته برصيد 21 نقطة.