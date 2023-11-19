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موديست يصدم إدارة الأهلي ويعلن شروطه لفسخ العقد

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفرنسي أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي عن شروطه من أجل فسخ تعاقده بالتراضي مع القلعة الحمراء في الفترة القادمة.

وقال محمد فاروق في تصريحات تلفزيونية: "حدد الفرنسي أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي شرطه المالي من أجل فسخ العقد بالتراضي مع القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير".

وأضاف: "ظهرت أصوات داخل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح تطالب بضرورة رحيل أنتوني موديست في يناير المقبل وتسويقه من الآن، وفي حالة عدم وصول عرض رسمي لابد من فسخ التعاقد معه".

وتابع: الفرنسي أنتوني موديست لاعب النادي الأهلي طلب من إدارة القلعة الحمراء الحصول على قيمة عقده بالكامل مع الفريق والتي تبلغ مليون و400 ألف دولار بخلاف منحة التوقيع التي حصل عليها عند حضوره للقاهرة وتبلغ 300 ألف دولار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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