شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواجه المروج الليبي اليوم استعداداً لاستئناف الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الكرة الأول بالمقاولون العرب فى الرابعة عصر اليوم الأحد، مع المروج الليبي، في اللقاء الودي الذي يخوضه ذئاب الجبل استعدادا لاستئناف الدوري بعد انتهاء التوقف الدولي.
وطالب محسن صلاح لاعبي المقاولون العرب باستعادة الانتصارات في الدوري الممتاز بعد فترة توقف الدوري الحالية، مؤكدا ثقته فى اللاعبين والجهاز الفني بقيادة شوقي غريب لتجاوز تلك المرحلة وعودة الفريق لوضعه الطبيعي في جدول الدوري.
وقال رئيس نادي المقاولون خلال اجتماعه مع الجهاز الفني واللاعبين، إن الإدارة تقف خلف الفريق وإنهم قادرون على تحقيق الانتصارات الفترة المقبلة، خاصة أن إدارة النادي تقف خلف الفريق والجهاز الفني بقيادة شوقي غريب الذي له باع كبير فى التدريب فى مصر.
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