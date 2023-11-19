ترتيب هدافي منتخب فرنسا.. جيرو يعزز الصدارة ومبابي ثالثًا

واصل أوليفيه جيرو صدارة ترتيب هدافي هدافي منتخب فرنسا، فيما انفرد كيليان مبابي بالمركز الثالث، بعد مواجهة جبل طارق في تصفيات يورو 2024.

وسجل كيليان مبابي هاتريك في الفوز الذي حققه منتخب فرنسا على حساب نظيره جبل طارق، فيما أحرز جيرو هدفين في 3 دقائق.

واستضاف منتخب فرنسا نظيره جبل طارق، على ملعب أليانز ريفييرا، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات أمم أوروبا يورو 2024.

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وحقق منتخب فرنسا انتصارًا كاسحًا على حساب نظيره جبل طارق بنتيجة 14هدفًا، ضمن منافسات تصفيات أمم أوروبا يورو 2024.

الهدافين التاريخيين لـ منتخب فرنسا

ويحتل أوليفيه جيرو، صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخب فرنسا برصيد 56 هدفًا، يليه هنري بـ51 هدفًا.

وانفرد كيليان مبابي بالمركز الثالث بعد الهاتريك الذي أحرزه ليرفع رصيده من الأهداف إلى 46 هدفًا.

الأول- 56 هدف — جيرو.

الثاني – 51 — هنري.

الثالث – 46 — مبابي.

الرابع- 44 — جريزمان.

الخامس- 41 — بلاتيني.