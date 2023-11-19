مشجع يفاجئ محمد صلاح ويقتحم تدريب منتخب مصر.. فيديو

فاجأ مشجع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أثناء مران منتخب مصر، بعدما اقتحم ملعب التدريبات، استعدادًا لمباراة سيراليون اليوم الأحد.

ويستعد محمد صلاح رفقة منتخب مصر لمواجهة نظيره سيراليون، مساء اليوم الأحد في تمام السادسة، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

واقتحم مشجع ملعب تدريبات منتخب مصر، استعدادًا لمباراة سيراليون، حيث قام باحتضان النجم المصري محمد صلاح بشكل مفاجئ.

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كما حرصت جماهير ليبيريا التي تواجدت في المدرجات أثناء التدريبات على الهتاف لمحمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، قبل وبعد تدريبات الفراعنة، اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة سيراليون.

واكتسح منتخب مصر نظيره جيبوتي بسداسية نظيفة، في مستهل مشواره بتصفيات كأس العالم 2026، بينما تعادل منتخب سيراليون سلبيًا أمام إثيوبيا في الجولة ذاتها.