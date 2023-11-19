بيراميدز يحسم موقفه من ضم فتوح وصبحي ويحبط الزمالك في صفقة السعيد

كشف محمود فتح الله، المدرب العام لفريق لبيراميدز، موقف ناديه من التعاقد مع أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق الزمالك، بعد عرضه للبيع.

وكان نادي الزمالك قد أعلن إيقاف ظهيره الأيسر أحمد فتوح لمدة شهر، وعرضه للبيع، بعد أزمته في معسكر زد.

وقال فتح الله في تصريحات تليفزيونية: “بعيدًا عن الأمور الخاصة بالإدارة، فنحن لا نحتاج ضم أحمد فتوح من الناحية الفنية، لأن لدينا الثنائي محمد حمدي لاعب دولي، وكريم حافظ لاعب مميز في نفس المركز”.

وتابع مدرب بيراميدز: “من الصعب عودة فتوح إلى الزمالك، مرة ثانية بعد الأحداث الأخيرة”.

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وواصل: “عودة رمضان صبحي إلى منتخب مصر مسألة وقت، ومن الصعب أن ينتقل عبد الله السعيد إلى الزمالك”.

وأكمل: “أحمد الشناوي هو أكثر حارس موهوب في تاريخ مصر، وبالنسبة لي الحارس رقم واحد، لكن محمد الشناوي نجم الاهلي يمتلك الثقة من خلال مشاركته مع الأحمر ومنتخب مصر بجانب الدعم الإعلامي”.

وأشار إلى أن بيراميدز يمتلك في حراسة مرماه ثنائي مميز، وهما أحمد الشناوي وشريف إكرامي، ولا يمكنه الحديث عن إمكانية التعاقد مع محمد صبحي حارس الزمالك، أو ترتيبات الموسم المقبل”.

وأردف: “سيناريو مباراة الزمالك في كأس مصر يحزن، لأنها كانت أقرب بطولة هذا الموسم، وتغيير الجهاز الفني للأبيض زاد من صعوبة اللقاء علينا.

واختتم: “الزمالك قادر على المنافسة هذا الموسم، فالمنافسة ستكون بين الاهلي والأبيض وبيراميدز على الدوري”.