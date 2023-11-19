نجل چورچ هاجي يصفع الكيان الصهيوني ويقود رومانيا لـ يورو 2024

وجه نجل الأسطورة چورچ هاجي، صفعة للكيان الصهيوني، خلال مشاركته مع منتخب بلاده رومانيا في المباراة التي جمعت بينهم ضمن تصفيات يورو.

ونجح يانيس هاجي، نجل أسطورة رومانيا چورچ هاجي، في قيادة منتخب بلاده للتأهل إلى كأس أمم أوروبا يورو 2024، بعد الفوز على الكيان الصهيوني.

ويعد چورچ هاجي، أحد أساطير كرة القدم في رومانيا، حيث كان يرتدى القميص رقم 10، ولعب لنادي ريال مدريد وبرشلونة، كما أنه أحد نجوم كأس العالم في عامي 1990و1994.

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ولعب منتخب رومانيا ضد الكيان الصهيوني، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2024.

وحقق منتخب رومانيا الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في صدارة مجموعته، ويتأهل إلى يورو 2024.

وأحرز يانيس هاجي نجل أسطورة رومانيا جورج هاجي، هدف الفوز للمنتخب الروماني في الدقيقة 64 من زمن اللقاء.