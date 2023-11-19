الشباب السعودي يجدد طلبه بالتعاقد مع زيزو

جدد نادي الشباب السعودي، طلب التعاقد مع أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لضمه خلال الفترة المقبلة.

وكشف الإعلامي أمير هشام، عن تطورات جديدة بخصوص مفاوضات نادي الشباب السعودي مع أحمد زيزو، نجم الزمالك.

وقال أمير هشام، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني:” نادي الشباب السعودي، لا يزال يهتم بالتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، خلال الفترة المقبلة”.

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وأوضح أنه من المتوقع أن يرسل الشباب السعودي، عرضًا رسميًا خلال الشهر المقبل إلى نادي الزمالك، من أجل ضم زيزو في يناير المقبل.

وأشار إلى أن هناك اهتمام من جانب بعض الأندية الخليجية، بضم اللاعب، وفي حال وصل عرض رسمي من الشباب إلى الزمالك، لن يتم الموافقة عليه حتى وإن كان العرض مغري، لرغبة النادي في الحفاظ على اللاعبين.