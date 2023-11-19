جيرارد يتحدث عن تأثير رونالدو في الدوري السعودي ويثني على ثلاثي الاتفاق

كشف ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق الاتفاق عن تأثير انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر في دوري روشن السعودي، مشيدًا بـ هندرسون، وجورجينيو فينالدوم، وموسى ديمبلي.

وانضم الأسطورة البرتغالية رونالدو إلى صفوف الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بينما تعاقد جيرارد مع الاتفاق مطلع الموسم الجاري.

وعقب قيادة جيرارد لفريق الاتفاق مطلع الموسم الجاري، تم التعاقد مع عدة صفقات من الدوريات الأوروبية، أبرزها جوردان هندرسون، قائد الفريق، وجورجينيو فينالدوم، وموسى ديمبلي، وديماراي جراي.

وقال جيرارد، خلال حواره لـ الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن للمحترفين: “انضمام كريستيانو رونالدو، إلى الدوري السعودي الأفضل في التاريخ”.

وأشار إلى أن تعاقد النصر مع رونالدو بمثابة صفقة ضخمة للدوري السعودي، مشددًا على أن الأسطورة البرتغالية مازال لديه الكثير ليقدمه”.

وواصل جيرارد: “شعبية الدوري السعودي بدأت تزداد في العالم مع انضمام رونالدو وعدد من الأسماء الكبيرة في كرة القدم”.

وأوضح جيرارد: “لم أتردد في تعاقدي مع الاتفاق السعودي، لأنني كنت أريد استكشاف كرة القدم في المنطقة، خاصة بعد النقلة التاريخية لدوري روشن السعودي”.

وأكمل: “لدي ثقة كبيرة في جوردان هندرسون فهو لاعب وقائد رائع ولعبنا سويًا وخدم ليفربول لسنوات طويلة، ويستطيع القيام بدور عظيم القائد في الملعب، والتعاقد معه كان شيئًا أساسيًا في مشروع الاتفاق”.

وأردف: “هندرسون لاعب رائع، وقائد حقيقي في الملعب، إنه مثال رائع للاعبين الشباب للتعلم منه، والصفقات التي جاءت إلى الاتفاق كانت بفضله”.

واختتم: “الهولندي فيالندوم لاعب رائع يحب الانتصار وقائد مع هندرسون، كذلك ديمبلي المهاجم المميز والهداف القدير الذي نال اعجابي منذ أن كان يلعب في اسكتلندا”.

ويحتل الاتفاق المركز السابع في الدوري السعودي برصيد 22 نقطة بعد خوض 13 جولة.