شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يواجه دييجو إلياس فى نهائي بطولة سنغافورة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، اليوم الأحد، نهائي ببطولة سنغافورة للاسكواش، والتى تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ويلتقي علي فرج مع البيروفي دييجو إلياس المصنف الثاني على العالم فى نهائي البطولة، وكان إلياس قد تأهل للنهائي بعد الفوز على مصطفى عسل في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 4-11, 11-5, 11-7, 11-8.

بينما فاز علي فرج في مباراة الدور نصف النهائي على الانجليزي مروان الشوربجي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-5, 11-2.

وشهدت البطولة مشاركة 13 لاعباً مصرياً جاءوا كالتالي:

6 لاعبين في منافسات الرجال وهم: علي فرج، يوسف إبراهيم، كريم الحمامي، فارس الدسوقي، مصطفى عسل، ويوسف سليمان.

بينما فى منافسات السيدات شاركت 7 لاعبات وهن: نور الطيب، سلمى هاني، روان العربي، زينة ميكوي، سلمى الطيب، نادين شاهين، نور أبو المكارم.