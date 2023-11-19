شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز مصطفى شلبى لمواجهة أبو سليم الليبى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
ويخوض مصطفى شلبي تدريبات التقوية فى صالة الجيمانيزيوم بالنادي لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية.
كما يواصل التونسى سيف الدين الجزيرى، مهاجم الفريق الأبيض، التأهيل تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال في ظل معاناته من الإصابة بشد فى العضلة الأمامية، ويعمل الجزيري على تكثيف التأهيل حتى يصبح جاهزًا لدعم فريقه في مواجهة أبو سليم المقبلة.
ويستضيف الزمالك فريق أبو سليم الليبي فى السادسة مساء الأحد 26 نوفمبر، فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.
ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من "ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي".
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