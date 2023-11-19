شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز مصطفى شلبى لمواجهة أبو سليم الليبى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذى يخضع له لتجهيزه للمشاركة فى التدريبات الجماعية، وبدأ شلبي المرحلة الأخيرة من التأهيل بالتدريبات الجماعية لفريقه التى أقيمت الجمعة الماضى، ويواصل التأهيل فى ظل معاناته من إصابة عبارة عن كدمة فى وجه القدم، وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي على متابعة حالة اللاعب.

ويخوض مصطفى شلبي تدريبات التقوية فى صالة الجيمانيزيوم بالنادي لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية.

كما يواصل التونسى سيف الدين الجزيرى، مهاجم الفريق الأبيض، التأهيل تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال في ظل معاناته من الإصابة بشد فى العضلة الأمامية، ويعمل الجزيري على تكثيف التأهيل حتى يصبح جاهزًا لدعم فريقه في مواجهة أبو سليم المقبلة.

ويستضيف الزمالك فريق أبو سليم الليبي فى السادسة مساء الأحد 26 نوفمبر، فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.