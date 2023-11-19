شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأندية المصرية فى دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح الأندية المصرية منافسات دور المجموعات، سواء فى دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية، عقب نهاية فترة الأجندة الدولية التي خاض خلالها المنتخب الوطني مباراة جيبوتي فاز بها بسداسية دون رد ثم يستعد لمواجهة سيراليون اليوم، الأحد، فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.



موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا يستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم السبت 25 نوفمبر الجارى فى التاسعة مساءً بالقاهرة.

قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي أقيمت بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا أسفرت عن تواجد الأهلي على رأس المجموعة الرابعة مع أندية شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي على تولي بوبو تراوري مسئولية تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثاني، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا، هو الحكم الرابع للمباراة.



موعد مباراة مودرن فيوتشر مع سوبر سبورت بالكونفدرالية موعد مباراة مودرن فيوتشر مع سوبر سبورت بالكونفدرالية يستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي، فى أولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها 26 نوفمبر الجاري باستاد السلام.

ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من بوركينا فاسو، بقيادة جيان اوتارا حكم ساحة، ويعاونه سيدو طاميا وحبيب عمر مساعدين، وباتو بينوتى حكما رابعا. فيما يراقب المباراة السوداني سابيت ليبردو، والجزائري محمد بنوزه مراقبًا للحكام.

وأوقعت قرعة الكونفدرالية الأفريقية فريق مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى برفقة سوبر سبورت الجنوب افريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري.



موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبى فى الكونفدرالية موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبى فى الكونفدرالية يستضيف الزمالك فريق أبو سليم الليبي فى السادسة مساء الأحد 26 نوفمبر، فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.



موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا يواجه بيراميدز نظيره مازيمبي الكونغولي، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات البطولة القارية. ويقع بيراميدز في المجموعة الأولى التي تضم كلا من ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ومازيمبي الكونغولي، ونواذيبو الموريتاني.

ويلتقي بيراميدز مع مازيمبي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، الجمعة 24 من نوفمبر فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "الدفاع الجوي".

ويدير المباراة طاقم حكام من كينيا بقيادة بيتر كاماكو، ويعاونه كل من جيلبيرت شيريو "الحكم المساعد الأول"، وستيفن ييمبي "الحكم المساعد الثاني"، وبروك فيليب "الحكم الرابع"

ويراقب المباراة الصومالي بشير ولد العرب، ويراقب طاقم الحكام صلاح أحمد محمد من السودان، والمنسق العام كريستوفر سوميا بامبا من مالاوي.