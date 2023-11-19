سامى قمصان يجهز تقريراً لكولر عن مشاركات لاعبي الأهلى الدوليين

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القاهرة - سامية سيد - يجهز سامى قمصان، المدرب العام للنادى الاهلى تقريراً عن مشاركات لاعبى الأهلى الدوليين في فترة الأجندة الدولية مع منتخبات بلادهم تمهيداً لتسليمه للسويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة قبل عودة التدريبات.

وكان كولر قد أوصى جهازه المعاون قبل السفر لبلاده لقضاء الإجازة بضرورة متابعة اللاعبين الدوليين وإعداد تقرير مفصل عن مشاركتهم مع منتخبات بلادهم تمهيداً للوقوف على حالتهم الفنية والبدنية قبل مواجهة ميدياما الغانى في إنطلاقة دور المجموعات بدوري الأبطال.

ويتواجد فى صفوف منتخب مصر 5 لاعبين من الأهلى بعد استبعاد الثنائى إمام عاشور وحسين الشحات عقب الفوز على جيبوتى بستة أهداف في الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم وهم محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى ورامى ربيعة ومروان عطية بجانب الثنائى المالى أليو ديانج والجنوب أفريقى بيرسى تاو.