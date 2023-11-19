الامارات | دي خيار يرفض راتباً لا يصدق للعب مع رونالدو.. اختار ميسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت صحيفة ذا صن البريطانية إن حارس المرمى ديفيد دي خيا رفض عرضاً ضخماً للانتقال إلى الدوري السعودي.

أكدت الصحيفة أن حارس المرمى الإسباني تلقى عرضاً للعب مجدداً مع زميله السابق في مانشستر يونايتد النجم كريستيانو رونالدو في النصر السعودي، نظير حصوله على راتب أسبوعي يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني، ولكنه رفض العرض.

وأضافت: "حارس المرمى الذي لا يرتبط بأي فريق منذ رحيله عن أولد ترافورد في الصيف الماضي، لديه أكثر من عرض للعودة للعب".

وذكرت: "مانشستر يونايتد لديه فرصة تقديم عرض قصير الأجل لاستعادة خدمات اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، خاصة مع غياب حارس المرمى أندريه أونانا لمشاركته في كأس أمم أفريقيا مع منتخب الكاميرون".

وأشارت إلى أن الحارس الإسباني لديه عرضاً من فالنسيا، إلى جانب وجود رغبة من إنتر ميامي لكسب خدماته، ليلعب مع ليونيل ميسي المنافس التقليدي للنجم البرتغالي رونالدو، مبينة أنه قد يميل للانتقال للعب في الدوري الأمريكي، الذي يعد الخيار الأنسب له في الوقت الحالي.