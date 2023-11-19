شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مباراة منتخب الشباب مع تونس اليوم الأحد 19 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء الذى يجمع منتخب مصر للشباب مع نظيره التونسى فى ثالث جولات بطولة شمال أفريقيا المقامة في تونس، بعدما واجه شباب الفراعنة منتخبي ليبيا والجزائر في الجولتين الأولى والثانية، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ مشوار منتخب مصر للشباب فى بطولة شمال أفريقيا

تعادل منتخب مصر فى مباراته الأولى من البطولة أمام ليبيا بهدف لكل فريق، قبل أن يحقق انتصارا مثيرا على الجزائر بثلاثية دون رد مساء الجمعة.

وسجل أهداف مباراة منتخب مصر ضد الجزائر كل من اللاعب عبد الرحمن خالد محمود، ومحمد عبد الله، وأحمد خالد كباكا.

2_ تونس حامل لقب بطولة شمال أفريقيا

وسيكون منتخب مصر للشباب اليوم أمام اختبار صعب أمام أصحاب الأرض، وحامل لقب النسخة الماضية من المسابقة.

3_ ترتيب بطولة شمال أفريقيا يعتلى منتخب تونس صدارة بطولة شمال أفريقيا برصيد 6 نقاط، يليه المغرب بنفس الرصيد من النقاط، ويأتى منتخب مصر ثالثاً برصيد 4 نقاط وفى المركز الرابع يتواجد منتخب ليبيا برصيد نقطة واحدة ويحل المنتخب الجزائري فى المركز الأخير بدون نقاط. 4_ المباراة المقبلة لمنتخب الشباب أمام المغرب 4_ المباراة المقبلة لمنتخب الشباب أمام المغرب وبعد مباراة تونس اليوم يتبقي لـ منتخب مصر مباراة أخيرة في بطولة شمال إفريقيا ستكون أمام المغرب وذلك يوم 21 نوفمبر الجاري.

5_ القناة الناقلة مباراة مصر وتونس فى بطولة شمال أفريقيا اليوم تنقل مباراة مصر وتونس في بطولة شمال أفريقيا على فضائية أون تايم سبورتس.

6_نظام بطولة شمال أفريقيا

بطولة شمال أفريقيا للشباب من مواليد عامي 2005 و2006 تقام فى تونس خلال الفترة بين 11 و22 نوفمبر الجارى.

وتقام البطولة بمشاركة المنتخبات الـ5 الأعضاء باتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم (مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب).

7_ قائمة منتخب مصر للشباب فى بطولة شمال افريقيا

ويتولى وائل رياض تدريب منتخب مصر للشباب، ويعاونه كل من علاء عبده (مدرب عام)، ورامي عادل (مدرب مساعد)، وأيمن طاهر (مدرب حراس المرمى).

فيما تضم قائمة منتخب مصر 22 لاعبا هم: عبد المنعم تامر، أحمد وهبة، أحمد جابر، معتز محمد، أحمد عابدين، حسام عوض الله، محمد سمير، يوسف عبد الحفيظ، حسن أبو المعاطي، مهاب سامي، مروان محمود، أحمد خالد، فارس خالد، محمد السيد، هادي عامر، كريم حامد، محمد عبد الله، عمرو خالد، عمر خضر، مهند محمد، كريم سعيد، محمد زعلوك.