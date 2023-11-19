شكرا لقرائتكم خبر عن مازن شريف وعبد المنعم يخوضان منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الثنائى مازن شريف ومحمد عبد المنعم، لاعبا منتخب رفع الأثقال، فى الحادية عشرة مساء اليوم، الأحد، منافسات وزن 81 كجم، ببطولة العالم تحت 20 سنة بالمكسيك.

وحصد سيد على، لاعب منتخب رفع الأثقال، برونزية الخطف وفضية الكلين وفضية المجموع فى وزن أقل من 61 كجم.

وحصدت حبيبة سعد من قبل برونزية الخطف فى وزن أقل من 45 كجم فيما إحتل حلمى عبد البارى المركز الرابع فى منافسات الخطف وزن 67 كجم.

فيما يخوض اللاعب سعد هلال منافسات وزن 89 كجم الثانية صباح يوم 21 نوفمبر، ومحمود حسنى الحادية عشرة مساء نفس اليوم بمنافسات وزن 96 كجم، ورحمة أحمد فى الثانية صباح 22 نوفمبر فى وزن 81 كجم، وفاطمة محمود صادق الحادية عشرة يوم 22 نوفمبر القادم ووزن 87 كجم، وشيماء خالد الثامنة مساء اليوم التالى فى وزن + 87 كجم.