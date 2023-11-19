شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يواجه السكة الحديد فى افتتاح الجولة التاسعة بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق بتروجت فى الثانية والنصف عصر اليوم، الأحد، فريق السكة الحديد باستاد بتروسبورت، فى إطار افتتاح الجولة التاسعة من دورى المحترفين لموسم 2023/ 2024.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث تعادل بتروجت مع وادى دجلة بهدف لمثله فى الجولة الماضية، فيما انتهت مباراة السكة الحديد وبروكسى بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ويسعى سيد عيد، المدير الفنى لفريق بتروجت، لاستعادة سكة الانتصارات وتحقيق الثلاث نقاط لمواصلة التحليق بصدارة الترتيب، وحذر اللاعبين من خطورة السكة الحديد الذى يبحث عن استعادة سكة الانتصارات، وطالب اللاعبين بضرورة استغلال الفرص وترجمتها إلى أهداف لخطف الثلاث نقاط.

ويحتل فريق بتروجت صدارة ترتيب جدول المحترفين برصيد 16 نقطة من 8 مباريات لعبها حتى الآن، حيث فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى مواجهة وخسر مباراتين، سجل لاعبو الفريق البترولى 12 هدفا واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

فى المقابل، يأمل أمير عزمى مجاهد المدير الفنى لفريق السكة الحديد، فى تحقيق الفوز الثالث له هذا الموسم بعد سلسلة التعادلات التى يحققها الفريق فى الأسابيع الأخيرة، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الثلاث نقاط للعودة مجددا للمنافسة على مراكز التأهل، وحذر المهاجمين من إهدار الفرص التى تتيح لهم أمام مرمى المنافسين.

ويحتل فريق السكة الحديد المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 11 نقطة جمعها من 8 مباريات، حيث فى فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر مباراة، سجل لاعبو السكة الحديد 7 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.