شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه سيراليون فى مهمة تأمين الصدارة بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر نظيره سيراليون فى السادسة مساء اليوم، الأحد، باستاد صامويل دي كانيون فى ليبيريا، الذى سيستضيف مباراة المنتخب أمام سيراليون لحرمان المنافس من خوض مبارياته على ملعبه بسبب عدم تطبيق الاشتراطات والمعايير الفنية على ملاعبه.

ويسعى المنتخب من هذه المواجهة لتأمين الصدارة بعد فوزه الكاسح على جيبوتي فى الجولة الأولى الخميس الماضى بسداسية دون رد، تصدر بها مجموعته التي تضم كلا من غينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا.

وخاض المنتخب تدريبا وحيدا فى ليبيريا منذ وصوله مساء الجمعة الماضى، بعدما قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر إعفاء لاعبي المنتخب من المران لمنح اللاعبين راحة، بعدما استغرقت مدة الرحلة من مصر لليبيريا بالطائرة الخاصة 9 ساعات.

وضمت بعثة الفريق 22 لاعبا وهم: وهم محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الوطني مواجهة اليوم بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هانيي، أحمد سامي، علي جبر، ومحمدي حمدي، وفي خط الوسط: محمود حمادة، محمد النني، أحمد سيد زيزو، وفي خط الهجوم: محمود حسن ترزيجيه، محمد صلاح، مصطفى محمد.

ومن المفارقات أن منتخب سيراليون يملك أفضلية على حساب منتخب مصر في تاريخ المواجهات حيث التقى المنتخبين مرتين في تصفيات أمم أفريقيا عام 2012 وكانت للمنتخب السيراليوني الغلبة في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، بينما كان التعادل حاضرًا على الأراضي المصرية.

ويترأس بعثة منتخب مصر الأول خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.