شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن بسيط ورغبة ملحة للعائلة.. تطورات حالة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير عن آخر تطورات حالة العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى الذى يمر بأزمة صحية مفاجئة. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "هناك تحسن بسيط فى حالة العامرى فاروق، وأعرف كل تفاصيل المرض ولكن نزولا على رغبة عائلة العامرى فاروق، فلن أكشف أى تفاصيل ولكن هى رغبتهم الوحيدة أن نشاركهم الدعاء له بالشفاء".

وأضاف شوبير، "انتهت العمليات الجراحية للعامري فاروق، وحالته لم تكن مستقرة ولكن ليلا عاد الاستقرار المعقول نسبياً، ويخضع نائب رئيس مجلس إدارة الأهلى للأشعة والتحاليل بشكل مستمر وهو لا يزال فاقد الوعى".

وتابع شوبير، "الأطباء فكروا فى نزع جهاز التنفس عن العامري فاروق ولكنهم تراجعوا عن موقفهم وفضلوا التمهل على حالته، وتم سحب المادة المخدرة من جسده والأطباء بيقولوا كل شوية 48 ساعة حرجة، الدعوات لا تنقطع وأملنا فى الله كبير أن يمن عليه بالشفاء".

واستكمل شوبير، "بعض أعضاء مجلس إدارة الأهلى لا يغادرون المستشفى ويقيمون بشكل دائم هناك للاطمئنان على العامري فاروق".

وأجرى العامري فاروق خمس عمليات جراحية قبل أن يُصاب بالتهاب رئوي، بعدما فوجئ الفريق الطبي المُعالج بوجود تجمع دموي فى المخ خلال الساعات الماضية ليضطر الأطباء لإدخال نائب رئيس الأهلي غرفة العمليات مجدداً.

من جهته، حرص حسين لبيب رئيس نادي الزمالك على زيارة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي والموجود حاليا فى أحد المستشفيات الخاصة بعد إصابته بنزيف حاد على المخ.

وتعرض العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي لوعكة صحية خلال تواجده في النادي ظهر الثلاثاء الماضى، وتم نقله لأقرب مستشفي من أجل الخضوع لفحوصات وتحاليل للاطمئنان عليه.

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي على ترك الكرسي الخاص بالعامري فاروق نائب رئيس النادي فارغًا خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عقد بمقر النادي مساء أمس السبت، في ظل تغيبه عن حضور اجتماع العمومية بسبب مرضه في ظل معاناته من أزمة صحية.

وحرص مجلس الأهلي على القيام بلمسة وفاء تجاه نائب رئيس النادي من خلال ترك كرسي العامري خاليا، كنوع من التقدير تجاه نائب رئيس القلعة الحمراء، على دوره الكبير مع المجلس الحالي.

وطالب مجلس الأهلي قبل بدء فعاليات عمومية النادي اليوم الدعاء للعامري فاروق حتى يتجاوز مرضه.