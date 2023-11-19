شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على خوض ودية مع فريق الشباب.. وجاهزية متولى والسولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، استقر على خوض مباراة ودية مع فريق الشباب لتجهيز لاعبيه لمواجهة ميدياما الغانى، مؤكداً جاهزية محمود متولى وعمرو السولية للمشاركة فى التدريبات بعد التعافى من الإصابة.

وقال أحمد شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "كولر عايز يلعب مباراة ودية مع فريق الشباب بالأهلى، ويرفض أى ودية مع فريق من خارج النادى، خوفاً من الإصابات، وكمان عشان يعمل مزج بين عناصر الفريق الاول والشباب".

وأضاف شوبير، "محمود متولى وعمرو السولية جاهزان للمشاركة فى التدريبات بعد التعافى من الإصابة، وأكرم توفيق هيخضع لفحص طبى بس هو سليم وبالكثير 48 ساعة وينتظم فى التدريبات، وحسين الشحات وإمام عاشور هيظهروا فى تدريب الأهلى الثلاثاء".

وتابع شوبير، "الأهلى هيعمل اجتماعات كثيرة للوصول للشكل الأمثل للاجهزة الفنية للفرق المختلفة فى ظل وجود أجهزة فنية أجنبية فى فرق كثيرة بالنادى مثل الكرة والسلة والطائرة والسباحة وهى أجهزة مكلفة مادية للغاية"

ويستأنف فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم، الأحد، باستاد مختار التتش بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة أسبوع عقب التعادل مع الجونة بهدف لكل فريق في الدوري المصري

ويستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، السبت المقبل فى التاسعة مساءً بالقاهرة.

ويعود المارد الأحمر لاستئناف تدريباته بدون لاعبيه الدوليين، وعلى رأسهم خماسى منتخب مصر محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى ورامى ربيعة ومروان عطية بجانب الثنائى المالى أليو ديانج والجنوب أفريقى بيرسى تاو.

ويخضع لاعبو الأهلى لقياسات وزن قبل انطلاق أول مران، للوقوف على حالتهم البدنية قبل بدء الاستعداد لمواجهة بطل غانا.