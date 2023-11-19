شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهى ترتيبات استقبال بعثة ميدياما الغانى قبل موقعة دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى الجهاز الإداري بالنادى الاهلى ترتيبات استقبال بعثة ميدياما الغانى لدى وصولها القاهرة، تمهيداً لمواجهة المارد الأحمر، المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل في الجولة الأولى لمنافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي أقيمت بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا أسفرت عن تواجد الأهلي على رأس المجموعة الرابعة مع أندية شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي على تولي بوبو تراوري مسئولية تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍ، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفا على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.