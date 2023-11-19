شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر قبل مباراة المنتخب: مدرب سيراليون كان لاعباً فى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجر فرج عامر، رئيس نادى سموحة، مفاجأة بشأن المدير الفني لمنتخب سيراليون قبل مواجهة مصر اليوم فى الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم والتى تقام بليبريا. وكشف فرج عامر أن المدير الفني لمنتخب سيراليون كان لاعبا فى صفوف نادى سموحة وقت كان يلعب فى الدرجة الثانية.

وكتب رئيس نادى سموحة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "اميدو كريم المدير الفني لمنتخب سيراليون كان لاعب كرة قدم في فريق نادي سموحة عندما كنا نلعب في الدرجة الثانية، يتميز بالأخلاق الرفيعة والاحترام وأيضا كان لاعبا ممتازا، بالرغم من كبر سنة كلاعب فى ذلك الوقت، وذلك بمناسبة مواجه منتخب مصر لمنتخب سيراليون اليوم".



فرج عامر

يلتقى اليوم منتخب مصر نظيره سيراليون فى السادسة مساء اليوم، الأحد، باستاد صامويل دي كانيون فى ليبيريا، الذى سيستضيف مباراة المنتخب أمام سيراليون لحرمان المنافس من خوض مبارياته على ملعبه بسبب عدم تطبيق الاشتراطات والمعايير الفنية على ملاعبه.