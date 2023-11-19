شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر فى تصفيات كأس العالم 2026 قبل مواجهة سيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع منتخب مصر مع سيراليون باستاد صامويل دي كانيون فى ليبيريا بالجولة الثانية لتصفيات كأس العالم 2026، الذي سيستضيف اللقاء لحرمان المنافس من خوض مبارياته على ملعبه بسبب عدم تطبيق الاشتراطات والمعايير الفنية على ملاعبه

ترتيب مجموعة مصر فى تصفيات كأس العالم 2026

1- منتخب مصر برصيد 3 نقاط

2- منتخب بوركينا فاسو برصيد نقطة

3- منتخب غينيا بيساو برصيد نقطة

4- منتخب إثيوبيا برصيد نقطة

5- منتخب سيراليون برصيد نقطة

6- منتخب جيبوتي بدون نقاط

استهل منتخب مصر مشواره فى تصفيات كأس العالم 2026 بفوز مقنع على جيبوتي بسداسية نظيفة كان بطلها الأول نجم ليفربول، محمد صلاح. ويسعى المنتخب من هذه المواجهة لتأمين الصدارة بعد فوزه الكاسح على جيبوتي في الجولة الأولى الخميس الماضية بسداسية دون رد، تصدر بها مجموعته التي تضم كلا من غينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا.

جدير بالذكر أن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجح فى الحصول على حقوق البث التلفزيونى لكافة مباريات منتخب مصر الأول فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالتعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت والبنك الأهلى المصرى وشركة اتصالات مصر، كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية فى باقى مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.