شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الهلال الليبي وديًا فى البروفة الأخيرة قبل لقاء أبو سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مباراة ودية أمام فريق الهلال الليبي، عصر اليوم الأحد، وتعد البروفة الأخيرة قبل لقاء الفارس الأبيض مع أبو سليم الليبى فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لاسيما أن الزمالك خاض مباراة ودية أولى أمام توت عنخ آمون، أحد فرق دورى الدرجة الثالثة، وحقق الفوز بنتيجة 2 / 0 سجلهما سامسون أكينولا.

ويستغل معتمد جمال، المدير الفني الحالي لفريق الزمالك، ودية الهلال الليبى لتطبيق الطريقة التي سيعتمد عليها فى مواجهة أبو سليم، المقرر لها 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، خاصة أن معتمد يسعى للوقوف على الطريقة الفنية التى سيتبعها فى مواجهة الفريق الليبى حتى يتمكن من قيادة سفينة الزمالك لحصد أول ثلاث نقاط فى صراع المجموعات بالكونفدرالية.