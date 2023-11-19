شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الهلال الليبي وديًا فى البروفة الأخيرة قبل لقاء أبو سليم والان مع تفاصيل الخبر
ويستغل معتمد جمال، المدير الفني الحالي لفريق الزمالك، ودية الهلال الليبى لتطبيق الطريقة التي سيعتمد عليها فى مواجهة أبو سليم، المقرر لها 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، خاصة أن معتمد يسعى للوقوف على الطريقة الفنية التى سيتبعها فى مواجهة الفريق الليبى حتى يتمكن من قيادة سفينة الزمالك لحصد أول ثلاث نقاط فى صراع المجموعات بالكونفدرالية.
ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من "ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، وأبو سليم الليبي".
ويستضيف الزمالك فريق أبو سليم الليبي فى السادسة مساء الأحد 26 نوفمبر، فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.
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